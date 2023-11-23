محلية شيكان:خطة استثنائية طارئة لتنفيذ عدد من الأنشطة المختلفة





قال الأستاذ عبدالناصر عبدالله، المدير التنفيذي لمحلية شيكان بولاية شمال كردفان أن المحلية وضعت خطة استنيائية طارئة خلال الفترة من مايو حتى ديسمبر من العام الحالي.

وأضاف عبدالناصر في تصريح لسونا أن الخطة الاستثنائية للمحلية استندت إلى موجهات وأهداف الخطة الاستثنائية الطارئة التي وضعتها حكومة شمال كردفان والتي اعتمدت في مرجعياتها ومنهجية إعدادها على الموجهات القومية والخصوصية الجغرافية والإقتصادية والاجتماعية والامنية للولاية.

وأشار المدير التنفيذي لشيكان الى ان المحلية وحاضرتها مدينة الأبيض تتمع بأهمية استراتجية متفردة موضحا ان الأهداف العامة لهذه الخطة هي تعزيز وحفظ الأمن العام بالمحلية وتأمين وتحسين معاش الناس واستدامة خدمات الصحة الاساسية وتأمين واستدامة خدمات الإمداد المائي برئاسة المحلية والوحدات الإدارية وتوفير الموارد المالية لتمويل انشطة الخطة الاستثنائية والاستعداد الى مابعد الحرب.

وأضاف أن الأنشطة المطلوب تنفيذها بواسطة الجهاز التنفيذي ودور الشركاء في تنفيذها هي تنوير وتعبئة مواطني المحلية بالظروف الاستثنائية للحرب وإشراكهم في تأمين انسياب الخدمات الضرورية وحفظ الأمن المجتمعي في إطار شعار (الأمن مسئولية الجميع) وغيرها من المحاور التي يتم تنفيذها.

ولفت إلى أن المحلية أولت جل الاهتمام لإنفاذ العديد من الخطط الطموحة الرامية لإنجاح متطلبات الخطة الاستثنائية الطارئة.