انطلاق مبادرة الرياضيين لدعم نداء الخرطوم لإعانة المحتاجين – صورة





اكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ان الاحصاءات الميدانية أشارت لعدم كفاية الاغاثة التي أستلمتها ولاية الخرطوم لاعانة المحتاجين بالولاية مع تقديرنا الكامل للمجهودات التي قامت بها الحكومة الاتحادية والدول المانحة في تقديم العون غير أن تطاول فترة الحرب أدت الى افقار حتى المقتدرين وحولتهم الى خانة المحتاجين ومن هنا قررت الولاية إطلاق نداء الخرطوم لاغانة المحتاجين المتأثرين من الحرب .

وحيا الوالي الرياضيين في لقاء حاشد معهم اليوم تم خلاله تدشين مبادرة الرياضيين لدعم نداء الخرطوم وقطع الوالي أن نداء الرياضيين سيتوجه أولاً لاعانة المحتاجين من الرياضيين لان هناك معانآة كبيرة وسط الرياضيين وبعضهم طريحي فراش المرض فيما غادر البعض مجبرين وفي ظروف قاسية للولايات .

وطالب الوالي القائمين على المبادرة بحصر الرياضيين الذين يعانون من الحرب وأعلن مساهمته الاولية بمبلغ 5 مليون جنيه كنواة لحساب مصرفي خاص باعانة الرياضيين وعدد 300 سلة غذائية واضاف اذا وجدت (تكايا) للرياضيين نعلن استعدادنا لتقديم الدعم لها.

وحيا الوالي المبادرة والتي التف حولها المئات من كبار أهل الرياضة بعد ساعات محدودة من اطلاقها مما يؤكد أن الرياضة وعاء شامل لا يعرف السياسة ولا التحزب فليس غريبا عليهم الالتفاف حول قضايا الوطن.

وحيا والي الخرطوم القوات المسلحة وكل القوات النظامية التي تدافع عن عزة وكرامة الوطن وترحم على الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعودة للاسرى والمفقودين.

كما حيا والي الخرطوم مواطني الولاية الذين لم يسبق لهم المرور بهذه المآساة التي فقدوا فيها الارواح والممتلكات والتهجير القسري وشتى صنوف العذاب كما تحمل الذين قرروا البقاء داخل الولاية تبعات القصف العشوائي وتحملوا معآناة قطوعات المياه والكهرباء.

وتعهد الوالي باستمرار حكومة الولاية القيام بواجباتها تجاه المواطن وتوفير الخدمات الضرورية له وتقدم الوالي بالشكر والعرفان للفريق القومي السوداني لكرة القدم الذي أحرز نتائج ممتازة في المنافسات العالمية.

كابتن فيصل الحنان رئيس المبادرة اكد دعم القطاع الرياضي للقوات المسلحة ويقف معها في صف واحد لتحقيق النصر المؤزر ونقول : لا بديل للقوات المسلحة الا القوات المسلحة، كما اعلن تضامن القطاع الرياضي مع مبادرة والي الخرطوم لاعانة المحتاجين مشيرا الى الإتصالات التي تجري مع المقتدرين الذين عملوا في ادارة الرياضة ودعوتهم للإسهام في نداء الخرطوم.

الأستاذ بشرى الصوفي تحدث انابة عن كل الرياضيين مؤكدا أن المبادرة جاءت دعما لجهود والي الخرطوم الذي يعمل عملا كبيرا لمساعدة المواطنين على الاستقرار وان ما يحدث في ولاية الخرطوم يعد ثورة حقيقية في المفاهيم وان مجتمع الرياضة كمجتمع تسوده الانسانية والتآخي بادر لدعم ومؤازرة جهود اعانة المحتاجين.

الحكم الدولي عبد الرحمن درمة اعلن ان المبادرة ستبدأ فورا في حصر الرياضيين لتقديم العون لهم والعمل مع والي الخرطوم لاستقطاب الدعم من داخل وخارج السودان لاعانة المحتاجين من القطاع الرياضي وكافة المتواجدين في دور الإيواء من عامة المواطنين.

كابتن عوض الكباكا ممثلا لقدامى اللاعبين الدوليين اعرب عن تقديره لدعوته للمشاركة بوجود الشباب والناشئين مطالبا الدولة الاهتمام بهم مع ضرورة ان تشهد الرياضة مرحلة جديدة تعيد السودان الى خارطة المنافسات الدولية.

وتحدث انابة عن هيئة البراعم والناشئين الشاب علي عمر علي اكد انهم رغم الحرب الا أن نشاطهم الرياضي لم يتوقف حتى لا يقع الشباب ضحية للآثار السالبة للحرب وحمايتهم من خطر المخدرات وغيرها.

الجدير بالذكر أن المبادرة شهدت مشاركة نوعية من اللاعبين الدوليين والحكام وفرق الناشئين والروابط التي تزال تمارس نشاطها الرياضي في المناطق الآمنة.