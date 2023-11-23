الزراعة الاتحادية تدعو لتطوير دور برنامج تمكين الشباب وريادة الأعمال





أكد الدكتور صلاح الدين شريف طمبل وكيل وزارة الزراعة والغابات الإتحادية على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير دور برنامج تمكين الشباب وريادة الأعمال لتحقيق سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية.

جاء ذلك في الإجتماع المشترك الذي عقد صباح اليوم بوزير الإنتاج والموارد الإقتصادية بمدني بحضور الدكتور هاشم محمد علي المدي العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض وعدد من مدراء الإدارات المتخصصة بوزارة الزراعة الإتحادية ووزارة الإنتاج وإدارة برنامج تمكين الشباب وريادة الأعمال بالولاية.

وأكد الوكيل أهمية البرنامج الممول من البنك الافريقي في دعم الشباب داعياً لإستغلال كافة الفرص المتاحة لتنفيذ حاضنات إستثمارية تتيح أكبر قدر من الفرص للشباب بما يمكنهم من ريادة الأعمال في المجال الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم الإقتصاد الكلي للبلاد.

من جانبة عبر وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية عن شكره وتقديره لإهتمام وزارة الزراعة الإتحادية بتطوير العمل الزراعي بالولاية مشيراً للدور الكبير الذي ظل يلعبة برنامج تمكين الشباب في توفير فرص العمل الملائمة خاصة في ظل الظروف الحالية.

وجدد إلتزامه بالتعاون مع كافة الجهات من أجل دعم خطط وبرامج برنامج تمكين الشباب وريادة الأعمال بالولاية.

هذا وقد خلص الإجتماع لإنشاء لجنة للطوارئ لتسيير ودعم عمل برنامج ريادة الشباب بالولاية.