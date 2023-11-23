المدير العام لقوات الشرطة يلتقي بلجنة أمن ولاية البحر الاحمر برئاسة والي الولاية – صورة

جدد الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة ببسط الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الشرطية للمواطنين ، مضيفا أن إنفاذ الخطط التأمينية الخاصة بالمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين ومكافحة الجريمة يتطلب التنسيق والتعاون.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم بمكتبه لجنة أمن ولاية البحر الأحمر برئاسة الأستاذ فتح الله الحاج أحمد والي ولاية البحر الأحمر بحضور الفريق شرطة عبد المنعم محمد عبدالقيوم مساعد المدير العام للشؤون المالية واللواء شرطة (حقوقي) كمبال حسين كمبال مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية.