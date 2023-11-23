مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد سير العمل بإدارة الجوازات واستخراج أكثر من 1300 جواز إلكتروني في اليوم

جاء ذلك لدى زيارته الميدانية لإدارة الجوازات بالولاية وبرفقته كل من العميد شرطة د/ خالد محمد نور وعدد من السادة الضباط حيث كان في إستقبالهم العميد شرطة سعاد مصطفى مديرة جوازات الولاية وإستمع مدير شرطة الولاية لتنوير ضافي عن سير الأداء وما تم إنجازه في الفترة الأخيرة إلى جانب تطوير العمل عبر الإستفادة من التقديم الالكتروني للجواز مما ساهم في تخفيف الازدحام وتقليل الجهد والوقت بالنسبة لطالبي الخدمة حيث يتم في اليوم الواحد إنهاء المعاملات لأكثر من ( 1300 ) جواز .