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مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد سير العمل بإدارة الجوازات واستخراج أكثر من 1300 جواز إلكتروني في اليوم
أشاد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة بالأداء المتميز لإدارة الجوازات بالولاية ومجهوداتها لتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن خاصة عقب إعادة الشبكة وبداية معاملات إستخراج الجواز الالكتروني.
جاء ذلك لدى زيارته الميدانية لإدارة الجوازات بالولاية وبرفقته كل من العميد شرطة د/ خالد محمد نور وعدد من السادة الضباط حيث كان في إستقبالهم العميد شرطة سعاد مصطفى مديرة جوازات الولاية وإستمع مدير شرطة الولاية لتنوير ضافي عن سير الأداء وما تم إنجازه في الفترة الأخيرة إلى جانب تطوير العمل عبر الإستفادة من التقديم الالكتروني للجواز مما ساهم في تخفيف الازدحام وتقليل الجهد والوقت بالنسبة لطالبي الخدمة حيث يتم في اليوم الواحد إنهاء المعاملات لأكثر من ( 1300 ) جواز .
من جهة أخرى تفقد مدير شرطة الولاية والوفد المرافق جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج وتلقى تنوير من الأستاذ أحمد الامين مصطفى مدير الفرع بالولاية الذي تناول الإستعدادات الجارية لإعلان ضربة البداية بشراكة ذكية مع شرطة الولاية.
المكتي الصحفي لشرطة السودان
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