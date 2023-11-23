البيان الختامي لزيارة وفد قيادة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي إلى جوبا





قالت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في بيان لها بخصوص زيارتها إلى جوب – جنوب السودان: – تم الاتفاق على العمل المشترك لتوحيد المنابر والمبادرات المتعددة في تكامل بين منبر جدة والإيغاد والاتحاد الإفريقي ومبادرة دول الجوار تمتد إلى إعادة الإعمار.

– ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته على أرضه وموارده، ورافضين لكل ما يؤدي إلى تمزيق السودان أو إطالة أمد الحرب أو تحويلها إلى حرب مجتمعية.

– الالتزام بنداء الواجب الوطني والاهتمام بالكارثة الإنسانية التي ألحقتها الحرب بملايين السودانيات والسودانين وضرورة التصدي لها وتقديم العون الإنساني.

– أكد رئيس جمهورية جنوب السودان استعداده الاستمرار في استقبال العون الإنساني عبر جنوب السودان بالتنسيق مع الوكالات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.