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البيان الختامي لزيارة وفد قيادة قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي إلى جوبا
قالت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في بيان لها بخصوص زيارتها إلى جوب – جنوب السودان:
– تم الاتفاق على العمل المشترك لتوحيد المنابر والمبادرات المتعددة في تكامل بين منبر جدة والإيغاد والاتحاد الإفريقي ومبادرة دول الجوار تمتد إلى إعادة الإعمار.
– ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته على أرضه وموارده، ورافضين لكل ما يؤدي إلى تمزيق السودان أو إطالة أمد الحرب أو تحويلها إلى حرب مجتمعية.
– الالتزام بنداء الواجب الوطني والاهتمام بالكارثة الإنسانية التي ألحقتها الحرب بملايين السودانيات والسودانين وضرورة التصدي لها وتقديم العون الإنساني.
– أكد رئيس جمهورية جنوب السودان استعداده الاستمرار في استقبال العون الإنساني عبر جنوب السودان بالتنسيق مع الوكالات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.
– تم التأكيد على العملية السياسية التي تنهي الحرب وتؤسس لنظام مدني ديمقراطي على أن يتم الاتفاق على أطرافها وأجندتها وموعدها.
الجزيرة – السودان
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