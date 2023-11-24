بادي يؤمن على التعاون بين جامعات النيل الازرق والبطانة والنيلين





امن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على التعاون والتنسيق بين جامعات النيل الازرق والبطانة والنيلين في مجال تبادل الخبرات والترتيب لإتاحة فرص المنح الدراسية لطلاب الإقليم بجامعتي البطانة والنيلين .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه البروفسور محمود يعقوب محمود مدير جامعة البطانة والبروفسور الهادي آدم محمد مدير جامعة النيلين يرافقهم البروفسور عمر حسن حسين مدير جامعة النيل الأزرق والأستاذ أزهري مدني إدريس رئيس مجلس جامعة النيل الأزرق .

ذلك بحضور الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي والأستاذة إشراقة أحمد خميس وزيرة التربية والتعليم بالإقليم . .

واوضح حاكم الإقليم أن اللقاء تركز حول القضايا الأكاديمية من خلال تخصيص فرص لطلاب وطالبات الإقليم في الجامعات عامة وجامعتي البطانة والنيلين على وجه الخصوص وذلك مجال فرص الدراسة للدبلومات العليا والماجستير والدكتوراه.

وأشاد بمواقف مدير جامعة النيل الأزرق ورئيس مجلس الجامعة وصادق إسهامهما في توفير فرص التعليم العالي لأبناء الإقليم بالجامعات المختلفة .

مدير جامعة البطانة أشاد بمستوى الأداء والمنجزات التي تحققت متضمنةً دعم نفير جامعة النيل الأزرق .

وأبان أن الزيارة تهدف لدعم برامج التعاون والتواصل مع جامعة النيل الأزرق، وأعلن عن تخصيص منح دراسية لأبناء إقليم النيل الأزرق بجامعتي البطانة والنيلين في مجال التخصصات النادرة الى جانب الدورات التدريبية وبرامج مكافحة الفقر والتنمية الإجتماعية ودعم نفير جامعة النيل الأزرق .