التجارة تبدأ تنفيذ خطط لزيادة القيمة المضافة للمنتجات السودانية





شرعت وزارة التجارة والتموين في تنفيذ ومتابعة برنامج يهدف لزيادة القيمة المضافة للسلع والمنتجات السودانية لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وتفقد الفاتح عبدالله يوسف وزير التجارة والتموين اليوم مصنع تصنيع الصمغ العربي ببورتسودان، وذلك ضمن عدة مواقع وشركات ومؤسسات تتبع لإشراف السيد الوزير لزيادة القيمة المضافة للصمغ العربي الذى ينتج السودان منه نحو 84% من الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن الصمغ العربي يتمتع بقيمة عالية للصناعات الغذائية والدوائية.

واطمأن على سير العمل بالمصنع ووقف على عمليات تنظيف الصمغ اليدوية والآلية وحتي مراحل الإعداد للتصدير وتأكد من أن المصنع يعمل بطريقة جيدة إضافة إلى مصنع آخر للصمغ العربي في منطقة الباقير.

وأشار وزير التجارة إلى أن وزارته وضعت خطط أساسية لتفعيل الشركات الخاصة لإنتاج الصمغ العربي والإنتاج الزراعي.

وجدد حرص الحكومة على معالجة المشكلات التى تواجه شركة الصمغ العربي لرفد خزينة الدولة بالموارد المالية من النقد الأجنبي.

وأكد الوزير حرص الدولة على منح التسهيلات للمصدرين والشركات التى تتبع لإشراف الوزارة لمساهمتها في حصائل الصادر لتصبح الذراع الأول للدولة في حصائل الصادر وتقوية المنافسة.

ودعا في هذا الخصوص الشركات العامة إلى العمل على إدخال القيمة المضافة للمنتجات السودانية وعدم تصديرها خام وذلك لمضاعفة ولزيادة الميزان التجارى للدولة.

من جانبه أكد محمد عثمان دقنه مدير عام شركة تصنيع الصمغ العربي أهمية تصنيع المنتجات لتقليل التكلفة وزيادة الفائدة، مشيراً إلى وجود رغبة وإقبال على تصنيع السلعة.

وقال إن المصنع ينتج 20 طن حبيبات يوميا و3 – 5 طن يومياً من الباودر، وذلك حسب طلب العملاء. وقال إن الشركة مساهمة بين المنتجين والدولة والقطاع الخاص الذى يملك 65% من الاسهم والدولة 28% والمنتجين 8%. وبدأ المصنع عام 1995 وتطور عام 2002.

وتطرق إلى الجهود المبذولة للتحول من تصدير المواد الخام إلى مواد مصنعة لتحقيق القيمة المضافة للسلع واوضح ان تصنيع الصمغ العربي بدلا من تصديره مادة خام يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

إلى ذلك استعرضت عواطف عوض الخضر مديرة فرع بورتسودان لشركة الصمغ العربي مراحل عمليات تصنيع الصمغ العربي وقالت إن العملية تتم من خلال اربعة خطوط إنتاج بالمصنع تتصل بالنظافة والفرز وتصنيع وفرز الحبيبات وتصنيع الباودر. وأشارت إلى أن المصنع ينتج أصناف مختلفة من الصمغ العربي المرغوب فيها عالمياً.