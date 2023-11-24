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أمين حكومة الجزيرة يدعو لوضع موازنة مرنة تستوعب المتغيرات
أكد الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة لدى ترؤسه اليوم بأمانة الحكومة بمدني إجتماع لجنة إعداد موازنة العامة لأمانة الحكومة للعام المقبل، أن الموازنة تأتي في ظل ظروف إستثنائية تمر بها البلاد والصرف العالي من قبل حكومة الولاية على الأمن والطوارئ والصحة والتنمية والعملیات العسكرية .
ودعا لوضع ميزانية مرنة تستوعب كافة المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية مشيرا إلى أن أمانة الحكومة عملت على تأهيل عدد من المرافق العام الجاري شملت صيانة نادي الجزيرة وقصر الثقافة وورشة صيانة المركبات الحكومية وذلك لأهمية تلك المرافق .
وقد إستمع الإجتماع لتقارير من الإدارات حول خططهم للعام 2024م لتجويد الأداء .
هذا كما ناقش الاجتماع مقترح مصروفات موازنة الأمانة العامة لحكومة الولاية بزيادة 41% عن العام الحالي .
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