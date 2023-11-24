أمين حكومة الجزيرة يدعو لوضع موازنة مرنة تستوعب المتغيرات

أكد الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة لدى ترؤسه اليوم بأمانة الحكومة بمدني إجتماع لجنة إعداد موازنة العامة لأمانة الحكومة للعام المقبل، أن الموازنة تأتي في ظل ظروف إستثنائية تمر بها البلاد والصرف العالي من قبل حكومة الولاية على الأمن والطوارئ والصحة والتنمية والعملیات العسكرية .