امين حكومة الجزيرة يفتتح معرض البيع المخفض بمنتزه مدني





إفتتح الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة صباح الخميس بميدان الحرية بمدني معرض تخفيف أعباء المعيشة الذي ينفذه مجلس إدارة منتزه الحرية بالتعاون مع تجار ولاية الخرطوم ومحلية مدني الكبرى .

حيث أكد الأمين العام أهمية المعرض فى توفير السلع الأساسية للمواطنيين بأسعار مخفضة إلى جانب فتح فرص عمل لتجار ولاية الخرطوم المتأثرين بالحرب .

وقال إن المعرض يعتبر نشاط إقتصادي وإجتماعي لمواطني الولاية داعياً التجار لتوفير كافة السلع والخدمات بالمعرض وتعميم التجربة على المحليات .

من جانبه أشار الأستاذ عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى أن المعرض ضمن جهود المحلية لتخفيف أعباء المعيشة وتركيز الأسعار وتوفير فرص عمل لتجار ولاية الخرطوم .