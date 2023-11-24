اتحاد المصدرين والمستوردين العرب يستعرض أوجه التنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس





بحثَ الإجتماع المشترك الذي ضم إتحاد المصدرين والمستوردين العرب مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس اليوم ببورتسودان، أوجه التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين المؤسستين في ظل التحديات الحالية التي تمر بها البلاد.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحيم علي، الرئيس التنفيذي لإتحاد المصدرين والمستوردين العرب، أن الإتحاد يسعى جاهداً إلى تكريس مجهوداته لإستدامةِ الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

وأشار إلى أهمية بذل المزيد من العطاء لدفع عجلة التعاون المشترك عبر الشركات والمؤسسات الأعضاء بالاتحاد خاصةً السودانية منها.

وأعلن الرئيس التنفيذي لاتحاد المصدرين والمستوردين تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي والتنموي بالبلاد. وأن الاتحاد يعمل على ربط الدول العربية مع بعضها البعض لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي ومشروعات التكامل البنيوي للتنمية المستدامة بإعتبار أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول إختط إستراتيجية محكمة إستهل تنفيذها بالسودان.

من جانبه امتدح المدير العام للهيئة السودانيه للمواصفات والمقاييس بولاية البحر الأحمر التجاني بشير طه دور إتحاد المصدرين والمستوردين العرب والذي اعتبره المكمل لعمل الهيئة والتي تقوم بعمليات القياس والمعايرة والضبط الجيد من أجل المحافظة على واقع وحياة المواطن السوداني.

وأشار مدير المواصفات والمقاييس إلى الدور المتوقع من الاتحاد في المرحلة القادمة خاصةً فيما يتعلق بعمليات الصادر والوارد، مطالباً الاتحاد ببذل مزيد من العمل لأجل دعم الإقتصاد السوداني.