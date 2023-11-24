السعودية أم ريال مدريد؟.. مورينيو يتحدث عن مستقبله التدريبي





تحدث مدرب كرة القدم البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن إمكانية انتقاله لتدريب أحد الأندية السعودية في المستقبل، بجانب إمكانية عودته مجددا لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال مدرب نادي روما الإيطالي، في تصريحات لقناة “راي 2” الإيطالية، الأربعاء، حول إمكانية انتقاله إلى السعودية: “سأخبرك الحقيقة، أعتقد أنني سأذهب يوما ما. لكن حينما أقول يوما ما، لا أعني غدًا أو بعد غد”.

ينتهي تعاقد، مورينيو، مع روما بنهاية الموسم الحالي، ورفض عروضا مغرية من الأندية السعودية خلال الصيف الماضي، بحسب موقع “غول”.

وأضاف المدرب البرتغالي للقناة الإيطالية، حول إمكانية عودته لتدريب العملاق الإسباني: “أنا في ريال مدريد؟ حينما تمتلك مدربا متميزا، لماذا تفكر في آخر؟ أعلم فلورينتينو (بيريز، رئيس ريال مدريد) جيدا، وهو رجل ذكي للغاية.. كمدريدي، ومحب لـ(مدرب ريال مدريد كارلو) أنشيلوتي، أتمنى أن يقدم النادي موسما مذهلا ويظل كارلو في النادي العالم المقبل، لأنني أعتقد أنه المدرب المثالي لريال مدريد”.

وتأهل ريال مدريد إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما يتأخر بنقطتين عن المتصدر جيرونا، ويتقدم عن غريمه برشلونة بنقطتين، بعد 13 جولة في الدوري الإسباني.

ويعاني الفريق الملكي من قائمة إصابات طويلة، آخرهم الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، المنضم إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والحارس الإسباني كيبا، والمدافع البرازيلي ميليتاو، ونجم خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، والنجم الإسباني داني سيبايوس، والشاب التركي أردا غولر، والنجم الإنكليزي جود بيلينغهام، والفرنسي إدواردو كامافينغا.

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