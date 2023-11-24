الخارجية العراقية: تسيير رحلة إجلاء استثنائية لمواطنينا في السودان





أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسيير رحلة استثنائية لأبناء الجالية العراقية في السودان يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- “تنفيذا لتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وعبر غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة، سيتم يوم غد الجمعة 2023/11/24، تنفيذ رحلة إجلاء استثنائية لأبناء الجالية العراقية في السودان، بعد أن وردتنا مناشدات لأعداد منهم”.

وأضاف الصحاف إنه “سبق للوزارة أن أجلت (640) مواطن عراقي بينهم العشرات من السودانيين والسوريين، خلال ثلاث رحلات نفذت خلال الاشهر الماضية”.

بوابة الأهرام