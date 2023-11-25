الجزيرة: ٧٥ كشافا من أبناء النازحين بمركز إيواء الشهداء بحنتوب





أعلن الأستاذ مصطفى دفع الله محمد أمين عام حكومة ولاية الجزيرة٬ لدى مخاطبته مساء اليوم بدار الكشافة البحرية بمدني فعاليات تخريج ٧٥ كشافا من أبناء النازحين بمركز إيواء داخلية الشهداء بحنتوب٬ أكد حرص حكومة الولاية تفعيل الرياضة بمراكز الإيواء لإستيعاب طاقات الشباب وإخراج الأطفال من أجواء الحرب وخلق جيل قادر على تحمل المسؤلية.

واشار إلى أهمية إسهام الدولة في الرياضة والتنظيمات الإجتماعية واشاد بالجهود الكبيرة التي ظلت تطلع بها اللجنة الفنية لمراكز الإيواء تجاه دعم وإسناد النازحين معلناً عن دعم مالي للكشافة.

من جانبه أوضح الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام الشباب والرياضة رئيس اللجنة الفنية لمراكز الإيواء أن لجنة الإيواء نفذت حزمة من البرامج والأنشطة الإجتماعية والثقافية بمراكز الإيواء إلى جانب عدد من الدورات التدريبية في الإسعافات الأولية والدورات الرياضية وثمن دور حكومة الولاية في دعم كافة أنشطة النازحين.