عضو السيادي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يصل الغابون ويسلم رسالة من رئيس مجلس السيادة للرئيس الغابوني

استقبل فخامة الرئيس، الجنرال بريس اوليغي أنغيما، الجمعة بالعاصمة الغابونية ليبرفيل، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة مبعوث رئيس المجلس الذي وصل اليوم إلى عاصمة جمهورية الغابون، حاملاً رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للرئيس الغابوني.