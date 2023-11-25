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وزير الإنتاج بالشمالية يواصل زياراته للمشاريع الزراعية
واصل وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بالولاية الشمالية، المهندس حسين عبد الغفور، برنامج زياراته الميدانية للمشاريع الزراعية بمحلية دنقلا.
ووقف الوزير برفقة مدير الإدارة العامة للمشاريع الزراعية بوزارة الإنتاج، المهندس زكي عوض عبد السيد، على المشاكل التي تواجه مشروع قسم 4 وكدركة بوحدة شرق النيل الإدارية بمحلية دنقلا، والمتمثلة في عدم وصول المياه للمشروع بسبب تدني فيضان النيل ودخول مساحات كبيرة لم تروى في المواسم السابقة، وقطوعات الكهرباء المتكررة، وكذلك احتياجات البيارات المكنيكية، مما أدى لعدم وصول المياه لقسم 4 وكدركة بالرغم من المجهودات التي بذلت لإيصالها خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية على ضرورة توفير الري لجميع المزارعين وبذل المزيد من الجهد المالي والإداري والفني، ووعد بتوفير وحدة ري جديدة وتجهيزها بكامل ملحقاتها لبيارة الصالحين.
كما وعد بمخاطبة إدارة كهرباء الولاية لمعالجة قطوعات التيار الكهربائي في المشاريع الزراعية ومخاطبة المدير التنفيذي لمحلية دنقلا بخصوص إكمال إجراءات تسليم القطعة المخصصة لإنشاء مكاتب مشروع حوض السليم الزراعي.
واطمأن الوزير على رفع السيور الخاصة بالبيارة الرئيسية التي يتوقع وصولها في اليومين القادمين.
و كان وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف المهندس حسين عبد الغفور وعدد من قيادات الوزارة قد زاروا مشروع بنا الزراعي بمحلية دنقلا وذلك بهدف توزيع الحواشات علي المزارعين والتشاور والتفاكر مع اللجنة الفنية حول تشغيل المشروع وتذليل المشاكل والتحديات التي تواجهه.
سونا
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