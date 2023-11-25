وزير الإنتاج بالشمالية يواصل زياراته للمشاريع الزراعية

ووقف الوزير برفقة مدير الإدارة العامة للمشاريع الزراعية بوزارة الإنتاج، المهندس زكي عوض عبد السيد، على المشاكل التي تواجه مشروع قسم 4 وكدركة بوحدة شرق النيل الإدارية بمحلية دنقلا، والمتمثلة في عدم وصول المياه للمشروع بسبب تدني فيضان النيل ودخول مساحات كبيرة لم تروى في المواسم السابقة، وقطوعات الكهرباء المتكررة، وكذلك احتياجات البيارات المكنيكية، مما أدى لعدم وصول المياه لقسم 4 وكدركة بالرغم من المجهودات التي بذلت لإيصالها خلال الفترة الماضية.