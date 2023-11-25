غرفة طوارئ السلع الإستراتيجية بالجزيرة تطمئن على وارد الدقيق اليومي





إطمأنت غرفة طوارئ السلع الإستراتيجية بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم بإدارة التجارة برئاسة الأستاذ مبارك بابكر رئيس الغرفة على إستقرار الوارد اليومي من وارد الدقيق المحلي ودقيق الشركات إلى جانب الدقيق الوارد عبر التجار.

وأمن الإجتماع على أهمية وضع ترتيبات اللازمة لمعالجة إرتفاع أسعار السلع نتيجة لإرتفاع سعر الدولار وإنعكاسه على أسعار الواردات وتمليك التجار والموردين ضوابط إستخراج التصاريح لضبط التجاوزات، كما ناقش الإجتماع ضوابط إستخراج تصاريح السلع لخارج الولاية إلى جانب زيادة عمليات مراقبة الأسواق.

هذا وأكد رئيس الغرفة على أهمية الدور الكبير الذي ظلت تطلع به الغرفة لضبط حركة الوارد والخارج من السلع والحد من عمليات إحتكار السلع والتلاعب فى أوزان الخبر وقال إن ولاية الجزيرة أصبحت أكبر سوق للسلع فى البلاد الأمر الذي يحتاج متابعة مستمرة للحركة التجارية وأشار لجهود اللجنة فى ضبط العديد من المسروقات.

سونا