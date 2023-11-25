وزير البنى التحتية بالجزيرة يقف على سفلتة شارع المحطة بمدني

وعبر عن إشادتة بالإنجاز الذي تم داعياً لإستكمال العمل في الوقت المحدد بمضاعفة الجهود وتوفير الآليات والعمال، مشيراً إلى أن الطريق بمسارين كل مسار بعرض 10 أمتار لإستيعاب ثلاثة عربات مما يسهم في فك الإختناقات المرورية وتخفيف الضغط على شارع النيل وتنفيس.