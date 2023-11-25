سياسية
وزير البنى التحتية بالجزيرة يقف على سفلتة شارع المحطة بمدني
دعا المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة للإسراع في إستكمال سفلتة شارع المحطة بمدني بطول 7 كلم وشدد على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية.
وقطع الوزير لدى تفقده سير العمل بالطريق صباح اليوم بأن صناعة الطرق ذات كلفة العالية مما يتطلب الإلتزام بالمواصفات الفنية والهندسية ومراعاة التصريف تفادياً للأخطاء السابقة.
وعبر عن إشادتة بالإنجاز الذي تم داعياً لإستكمال العمل في الوقت المحدد بمضاعفة الجهود وتوفير الآليات والعمال، مشيراً إلى أن الطريق بمسارين كل مسار بعرض 10 أمتار لإستيعاب ثلاثة عربات مما يسهم في فك الإختناقات المرورية وتخفيف الضغط على شارع النيل وتنفيس.
وأعلن المضي قدماً في إستكمال مشاريع الطرق من سفلتة وصيانة وتأهيل وإنارة وكرفستون وعلامات مرورية وضوئية وتركيب كاميرات مراقبة.
سونا
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