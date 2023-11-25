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ابراهيم الماظ للمليشيا واتباعها: لينتظروا بنادقنا وثبات رجالنا، فهم يعرفوننا زي “جوع بطونهم”

2023/11/25
الفريق ابراهيم الماظ - حركة العدل والمساواة

قال القائد ابراهيم الماظ نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بأن مجموعة صندل عجبتهم دولارات المليشيا فباعوا تاريخهم بأبخث الأثمان.

وأضاف الماظ بأنهم صمتوا عن الانتهاكات فبخيت وسعيد عليهم دماء الأبرياء ودعوات المظلومين، ولينتظروا بنادقنا وثبات رجالنا، فهم يعرفوننا زي “جوع بطونهم”.

وأعلنت حركة العدل والمساواة السودانية إنهاء حالة الحياد، وبدأت التجهيزات الفعلية للمشاركة في القتال ضد قوات الدعم السريع، مساندة للقوات المسلحة.

البلد نيوز

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