🔴 إقتراب تشغيل أربعة مطارات في السودان





يأمل المواطنون في عدد من َولايات السودان أن تسفر الجهود التي تبذلها سلطة الطيران المدني وشركة مطارات السودان في تشغيل عدد من المطارات أبرزها بمدن كسلا بشرق السودان، دنقلا ومروي شمالا ومطار الدمازين جنوبا وذلك لتخفيف عبء السفر عبر مطار بورتسودان البعيد نسبياً عن عدد مقدر من ولايات السودان.

ولتسريع ترتيبات تشغيل هذه المطارات فإن سلطة الطيران المدني ولاتخاذ قرار فتح الإجواء الشرقية فإن لجنة مشتركة بين السودان و المكتب الإقليمي للايكاو بالشرق الأوسط تواصل اجتماعاتها التي وصلت حتى الآن للإجتماع رقم ١٧ كما يشير مسؤول رفيع بسلطة الطيران المدني الذي لفت إلى توفير كل المطلوبات القياسية و لم يتبقى إلا القليل لفتح المجال الجوي.

بورتسودان:طيران بلدنا