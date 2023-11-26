رئيس مجلس السيادة يتوجه إلى جيبوتي





توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح اليوم إلى جيبوتي في زيارة رسمية.

وسيعقد رئيس المجلس مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله، تتناول مجربات وتطورات الأوضاع في السودان جراء تداعيات تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة السودانية ، وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات بين البلدين، وإستعراض القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، وزير مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين، الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة وعدد من السادة الوزراء .

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة كل من السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

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