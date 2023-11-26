بالصور.. شباب مروي يوفرون وجبة إفطار لجرحى ومصابي معركة العزة والكرامة





نظم شباب مدينة مروي تقديم وجبة إفطار وفواكه للجرحى والمصابين بمعركة العزة والكرامة بمستشفيات مروي العسكري والضمان مروي ومرافقيهم بجانب ملابس ومستلزمات للجرحى مقدمة من فاعل خير. بحضور قائد مستشفي مروي العسكري المقدم فتحي بابكر العبيد ولجنة إسناد الجرحي بالمحلية وتنسيق الجرحي بمستشفي الضمان.

وقال المتحدث بإسم مبادرة شباب مدينة مروي لإسناد الجرحي الأستاذ الإعلامي زهير عبادي في تصريحات (لسونا) قال إن المبادرة تأتي كواجب مستحق ودعم معنوي من أبناء مدينة مروي لمن ضحوا بدمائهم الطاهرة من فرسان القوات المسلحة فداءً للوطن. سائلاً الله النصر المؤزر للقوات المسلحة والجنة والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للمصابين.