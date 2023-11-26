رسالة من وزير الصحة الاتحادي في بريد الجيش الابيض





وجه دكتور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي المكلف اليوم رسالة للاطباء السودانيين في المهجر في سابا وعبرهم لكل أطباء بلادنا وكوادرنا الصحية.

وقال الوزير في رسالته شكرا سابا نموذج المهنية والاحترافية والالتزام تجاه صحة المواطن السوداني ، شكرا سابا وانتم تسطرون تقريرا كان مداده لدواء والغذاء والكساء وعنوانه السخاء والعطاء والوفاء.

وأضاف أكتب لكم هذه السطور على عجالة وانا اتصفح تقريركم لعطاء ستة أشهر مضت وانتم تسطرون قبل ذلك تلاحما ووقوفا وسندا لنا وللمواطن وصحته.

وأضاف عرفناكم منذ نشاتكم وأنتم تتلمسون حوجة الصحة وحوجة المواطن في كل بقاع السودان فعرفتكم نيالا و شهدت مشاريعكم ولايات الوسط ووصلت أعمالكم أقصى الشمال.

تنوعت و تدرجت أعمالكم من الدعم المباشر للطوارئ والكوادر الصحية في واجهة تقديم الخدمات الصحية مرورا بتوفير الإمداد والمستهلكات والأجهزة وختاما بالمشاريع التنموية التي تسهم في بناء النظام الصحي كمحطات الأكسجين والتأهيل للمرافق الصحية وغيرها وكان تتويج أعمالكم بتاثيث وتأهيل وتشغيل مستشفى يحمل اسم سابا بولاية الجزيرة يقف شامخا رمزا لكل معاني الوطنية والتكافل اذ كانت مشاريعكم تقوم على التواصل المباشر مع كوادر الميدان وتتم صياغتها في تواصل تام بيننا و بينكم وباستثمار لما هو مخصص لها من مبالغ فيما يحقق ويحفظ صحة المواطن السوداني فكانت توافق أولويات النظام الصحي و تناسب حاجة المواطن وكان مشروعكم حيثما وقع نفع.