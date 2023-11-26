شاهد بالفيديو.. “وقفة أبناء الوطن” لشرفاء السودان في باريس ضد انتهاكات مليشيا الدعم السريع





سجل “أبناء السودان” شرفاء الوطن بالعاصمة الفرنسية باريس ملحمة تحت شعار “وقفة أبناء الوطن” قالوا فيها كلمتهم وهم يقفون صفاً واحداً خلف السودان حكومة وشعباً وسنداً لقواتهم المسلحة السودانية ضد مليشيا حميدتي الإرهابية.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بحسب رصد محرر “النيلين” بأن الوقفة جاءت لتأكيد التلاحم الشعبي والسند للجيش السوداني وهو يقاتل في “معركة الكرامة” لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ أكثر من سبعة أشهر.

شاهد الفيديو لوقفة السودانيين في باريس:

رصد وتحرير – “النيلين”