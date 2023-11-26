خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

تأثرت مصر بسبب التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي لكن موسم الأمطار الحالى على بحيرة فيكتوريا أعلى من المتوسط ومعظم المياه تأتى إلى مصر مما يعوض السد العالي ما نقص منه هذا الموسم.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن موسم الأمطار الأصغر على المنطقة الاستوائية (أكتوبر – ديسمبر) يقترب على الانتهاء فى ديسمبر القادم بمعدل أمطار أعلى من المتوسط.

وأضاف شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المنطقة الاستوائية تساهم بحوالى 15% من إجمالى إيراد نهر النيل، ويواصل منسوب بحيرة فيكتوريا ارتفاعه تدريجيًا حتى وصل إلى 1136,08 متر فوق سطح البحر فى 20 نوفمبر الجارى، وهذا المنسوب أعلى منه فى العام الماضى (1135,92متر) بمقدار 16 سم (11,7 مليار متر مكعب)، ومازال آخذًا فى الارتفاع . ومن المتوقع أن تستمر الأمطار أعلى من معدلاتها خلال الشهور البينية من ديسمبر إلى فبراير طبقا لمركز تنبؤات المناخ IGAD.

وأشار إلى أن مساحة بحيرة فيكتوريا كأكبر بحيرة أفريقية وثانى بحيرات العالم تبلغ حوالى 66,7 ألف كم2، أى أن ارتفاع منسوب البحيرة في السنتيمتر الواحد يعادل 667 مليون متر مكعب.

صدى البلد