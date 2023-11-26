بالصور.. تدشين برنامج توزيع معدات النظافة لمراكز إيواء النازحين بالفاشر





دشن رئيس المجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية بولاية شمال دارفور الطيب إدريس بركة اليوم بمدرسة حي القاضي الأساسية برنامج توزيع معدات النظافة لمراكز إيواء النازحين بمدينة الفاشر والذي تنفذه منظمة ساحل سودان بالتعاون مع المجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية وبالتنسيق مع صندوق السودان الإنساني ( S.H.F ).

وأكد رئيس المجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية أهمية البرنامج في إصحاح البيئة خاصة بمراكز الإيواء نظرآ لوجود الكثافة السكانية بها.

وأشاد خلال مخاطبته برنامج التدشين بالجهود المبذولة من منظمة ساحل سودان وشركائها في سبيل التخلص من النفايات.

ودعا إلى ضرورة إستمرار البرنامج لخلق مجتمع سليم معافي من الأمراض.وطالب وسائل الإعلام المختلفة بتوعية المواطنين للتخلص من النفايات.

من جهته دعا ممثل مفوضية العون الإنساني محمد صابر جمعة المنظمات العاملة في المجال الإنساني بضرورة التدخل العاجل لتقديم الخدمات للنازحين بمراكز الإيواء المنتشرة بجميع أنحاء الولاية والبالغ عددها 73 مركزاً، ورحب بالبرنامج وقال أنه قد جاء في الوقت المناسب.

فيما أوضح مسؤول المياه والإصحاح البيئي بمنظمة ساحل سودان مهندس آدم عثمان علي أن برنامج توزيع معدات النظافة قد إستهدف توزيع (الدرداقات وسلال الأوساخ) وذلك لتجميع النفايات والتخلص منها في المناطق المخصصة لعدد 16 مركزاً لإيواء النازحين بالفاشر.