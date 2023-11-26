بالصور.. البرهان يختتم زيارة ناجحة لجيبوتي ويلتقي افورقي بمطار اسمرا





عاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء الأحد إلى البلاد، بعد زيارة رسمية لجيبوتي إستغرقت يوما واحدا.

وكان في إستقباله بمطار بورتسودان ، وزير الموارد المائية والري المكلف المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف، وعدد من السادة الوزراء.

وأجرى رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة مباحثات ثنائية، مع الرئيس الجيبوتي رئيس الدورة الحالية للإيقاد إسماعيل عمر قيله تناولت سبل دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين والأوضاع في السودان والمنطقة.

وكان رئيس مجلس السيادة قد توقف بمطار اسمرا فى طريق عودته إلى البلاد. حيث التقي بمطار اسمرا الدولي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك.