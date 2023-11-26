بادي يطلع على ترتيبات إنجاح حصاد الموسم الزراعي





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بالإقليم أطلع على الترتيبات الجارية لإنجاح مرحلة الحصاد المتمثلة في التدابير المتعلقة بسداد وتحصيل المديونيات ومعالجة قضايا الإعسار إنجاحاً للموسم الزراعي بالإقليم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ موسى عبدالرحيم موسى رئيس اللجنة التسييرية لمزارعي الإقليم يرافقه الأستاذ شيخ الدين عباس محمدعلي مدير البنك الزراعي بالإقليم وذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم والأستاذ سامي الرشيد أحمد الأمين العام لتحالف مزارعي السودان.

وإطمأن الحاكم على الخطوات التى تعكف عليها اللجنة التسييرية لمزارعي الإقليم في سبيل تأمين التمويل لمرحلة الحصاد إلى جانب تنسيق الجهود من أجل إستنهاض المزارعين لسداد وتحصيل المديونيات السابقة.

وأوضح رئيس اللجنة التسييرية لمزارعي الإقليم أن اللقاء إستعرض الجهود الجارية لإنجاح مرحلة الحصاد بالإقليم في ظل التحديات التي واجهت الموسم الزراعي الحالي، موضحاً أن اللقاء أمن على أهمية الإلتزام بسداد وتحصيل المديونيات المترتبة على المزارعين بالإقليم.