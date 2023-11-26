وزير التعليم العالي يبحث مع عقار سبل تسريع صرف الاستحقاقات المالية للعاملين

خاطب بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي السيد مالك عقار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي والمشرف على الوزارة وذلك في إطار بحثه عن سبل وآليات تفعيل دفع الاستحقاقات المالية لمنسوبي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قبل نهاية العام الجاري.

كما قابل كلا من الفريق ركن محمد الغالي علي الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي والدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية، بالإضافة إلى لجنة مرتبات العاملين بمؤسسات التعليم، مؤكداً خلال هذه اللقاءات على أهمية إيفاء الدولة بالمستحقات المالية للعاملين بتلك المؤسسات لتتواصل العملية التعليمية فيها بعد توجيه مجلس السيادة والوزراء باستئناف الدراسة بالولايات غير المتأثرة بالحرب.