سياسية
مدير شرطة ولاية الجزيرة يشيد بقوة مباحث مرور الولاية
في إطار زياراته التفقدية لإدارات شرطة الولاية المختلفة للوقوف على سير العمل والأداء، وقف اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة على الإنجاز الذي قامت به إدارة مرور الولاية ممثلة في مباحث المرور بضبطها لعدد كبير من المركبات المسروقة من خلال حملات الضبط المروري، بحضور اللواء شرطة أحمد علي الخليفة المشرف المروري للولايات الوسطى والغربية بجانب مدير مرور الولاية ومدير دائرة الشؤون العامة ومدير دائرة الجنايات. وأشاد سيادته بالفريق الذي حقق الإنجاز، دعيا إلى رفع مستوى اليقظة والمتابعة الميدانية لمزيد من الضبطيات ، مقدماً التهنئة للقوة على هذا الانجاز، محفزاً إياهم بمنحهم ثناء المدير وحافز مادي ليكون دافعا معنويا لمزيد من البذل.
*وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة* أن مدير شرطة ولاية الجزيرة تفقد صباح اليوم إدارة مرور الولاية وخاطب جمع القوة وعقد اجتماعا ضم المشرف المروري لولايات القطاع الأوسط ومدير إدارة المرور والسادة الضباط ناقش معهم السبل الكفيلة بتطوير العمل والأداء لتحقيق أعلى مستوى للسلامة المرورية وتسهيل حركة المركبات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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