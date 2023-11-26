مدير شرطة ولاية الجزيرة يشيد بقوة مباحث مرور الولاية

في إطار زياراته التفقدية لإدارات شرطة الولاية المختلفة للوقوف على سير العمل والأداء، وقف اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة على الإنجاز الذي قامت به إدارة مرور الولاية ممثلة في مباحث المرور بضبطها لعدد كبير من المركبات المسروقة من خلال حملات الضبط المروري، بحضور اللواء شرطة أحمد علي الخليفة المشرف المروري للولايات الوسطى والغربية بجانب مدير مرور الولاية ومدير دائرة الشؤون العامة ومدير دائرة الجنايات. وأشاد سيادته بالفريق الذي حقق الإنجاز، دعيا إلى رفع مستوى اليقظة والمتابعة الميدانية لمزيد من الضبطيات ، مقدماً التهنئة للقوة على هذا الانجاز، محفزاً إياهم بمنحهم ثناء المدير وحافز مادي ليكون دافعا معنويا لمزيد من البذل.