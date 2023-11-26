والي الخرطوم يؤكد دعمه لقضايا العاملين في تشغيل محطات المياه





بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع لجنة العاملين بهيئة مياه الولاية قضايا العاملين في تشغيل المحطات النيلية والأبار والتحديات التي تواجه التشغيل بالإضافة لاستحقاقاتهم الماليه ومعينات العمل.

وثمن الوالي الجهود التي يقوم بها العاملون في استمرار الإمداد المائي والتعامل َمع الأعطال بصورة فورية تضَمن عدم التوقف رغم ظروف الحرب.

ووعد الوالي بتوفير المعينات التي تضمن استمرار العمل والسعي الجاد لخلق بيئة ملائمة تتجاوب مع كل الظروف المحيطه، مؤكدا حرص الولاية على إستمرار خدمة المياه لكل الأحياء باعتبارها من الخدمات المهمة لاستقرار المواطنين.