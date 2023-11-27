استئناف استخراج الجوازت بشمال كردفان





انطلق العمل بجوازات ولاية شمال كردفان

وقطع الوالي بالأنابة ورئيس لجنة امن ولاية شمال كردفان الامين الشايب محمد بدعم حكومة الولاية وتسخير الامكانيات اللازمة للعمل.

وفي السياق مدير ادارة الجوازات والهجرة بشمال كردفان أكد العقيد شرطة محمد القوم النور، ان تدشين العمل لإستخراج الجواز الالكتروني جاء بعد اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية،

وتعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للراغبين فى الحصول على الجواز بالولاية والولايات الأخرى مشيراً إلى أنه تمت إضافة خدمة أخرى لاستخراج الجواز عبر تسجيل البيانات عبر الرابط بغرض تخفيف وتقليل ازدحام الراغبين فى إستخراج الجواز.

قال النور أن بداية العمل شهدت ربط محدد باستخراج “100” جواز في اليوم وسيتم مضاعفة العمل فى إستخراج الجواز خلال الفترة القادمة واشار إلى أن تكلفة إستخراج الجواز “100” ألف جنيه للصغار و “140” ألف جنيه للكبار.

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