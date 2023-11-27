توزيع مواد إيواء من الوكالة الإيطالية للوافدين بمحلية ربك





دشن الاستاذ الصادق محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية ربك برئاسة المحلية صباح أمس برنامج توزيع معدات الإيواء للوافدين بسبب الحرب والمقدم من الوكاله الإيطالية للعون الانمائي، بحضور الأستاذ محمود عيسى محمد عيسى مسئول المشاريع بالوكالة، والدكتور إسماعيل علي محمد المشرف بالوكالةـ والأستاذ آدم موسى رئيس لجنة الوافدين بالمحلية.

وتستهدف الإغاثة 100 أسرة من الوافدين من الخرطوم بسبب الأحداث الأخيرة في منطقة جبل أولياء، وتشتمل المساعدات على عدد ١١ صنف لكل أسرة من بينها الخيام، المشمعات، النواميس، البطاطين والاواني المنزلية.

وأكد الاستاذ محمود عيسى محمد عيسى مسئول المشاريع بالوكالة أن الوكالة تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، وأشار إلى استهداف المساعدات يتم توزيعها بمحليتي ربك وقلي لعدد 100 اسرة لكل محلية.

من جهته أشاد المدير التنفيذي لمحلية ربك الأستاذ الصادق محمد عثمان بالوكالة الإيطالية للعون الإنمائي في تقديم المساعدات للوافدين بالمحلية والمساهمة في تقليل الأعباء علي الوافدين في الإيواء وإحتجاجات الأواني المنزلية وأشار إلى أن المحلية تستضيف أعداداً كبيرة من الوافدين بسبب الحرب.

سونا