النيل الأبيض تسير قافلة لإرتكازات القوات المسلحة بمحليتي القطينة والدويم





جدد الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف وقوف ولاية النيل الأبيض حكومة وشعباً خلف القوات المسلحة وإسنادها بالمال والعتاد والرجال في حربها ضد مليشيا الدعم السريع المتمرده والمرتزقة والمأجورين.

جاء ذلك لدى مخاطبته من أمام وزارة المالية بربك عصر أمس وداع القافلة التي سيرتها الفرقة التجارية بربك للقوات المسلحة في القطاع الشمالي للولاية بارتكازات محليتي القطينة والدويم، بحضور العميد جمال جمعةآدم قائد ثاني الفرقة 18 مشاة بكوستي، الأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة المكلف رئيس اللجنة المالية للتعبئة والاستنفار، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بربك ولجنة التعبئة والإستنفار بالولاية.

وقال والي النيل الأبيض إن هذه القافلة تأتي ضمن القوافل المتعددة التي استقبلتها قيادة الفرقة 18 مشاة لدعم ومؤازرة القوات المسلحة.

وفي ذات السياق امتدح العميد جمال جمعة قائد ثاني الفرقة 18 مشاة بكوستي الدعم الكبير الذي وجدته الفرقة 18 مشاة من كل مكونات مجتمع ولاية النيل الأبيض وقال إن هذا السند يؤكد أن المعركة ليست معركة القوات المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة بل المعركة معركة السودان والوطن.

وأضاف أن السند المعنوي يرفع الروح المعنوية للقوات المسلحة أكثر من الدعم المادي، وقطع جمعة أن النيل الأبيض لن تؤتى من الجهة الشمالية وأن الأجهزة الأمنية تصطف علي قلب رجل واحد لدحر العدو.

ومن جهتم أكد أعضاء الغرقة التجارية بربك مواصلة دعمهم اللامحدود للقوات المسلحة حتى تتمكن من دحر مليشيا الدعم السريع المتمردة والمرتزقة المأجورين والعملاء، وأعلنوا مناصرتهم للقوات المسلحة بالمال والرجال لتحقيق الأمن، الاستقرار والحفاظ على السيادة الوطنية.