وزير الصحة الإتحادي المكلف يلتقي رئيس لجنة إزالة التلوث البيئي





إلتقى وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم اليوم بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان، الأمين العام للدفاع المدني بالإنابة اللواء شرطة يوسف الأمين، بحضور رئيس اللجنة الصحية اللوجستية، د. خليل محمد إبراهيم، مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الاغذية أ. عادل خليفة إسماعيل، مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف د.محي الدين حسن.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة تضع مسألة التلوث الناجم عن مخلفات الحرب في حسبانها أثناء التخطيط لجميع عملياتها وبشراكة مع كل الجهات ذات الصلة، لافتا إلى الحد من الآثار الناتجة عن التلوث والمحافظة على سلامة المواطنين، موضحا أن عمل اللجنة ينحصر في، الحد من المخاطر، التوعية بالمخاطر، المسح والتطهير، بالإضافة إلى سرعة الإستحابة والتدخل بعد إعلان إنتهاء الحرب، مطالباً بتحديد المعينات الخاصة بإزالة التلوث وإصحاح البيئة، لافتاً إلى ضرورة توزيع المهام مع الجهات ذات الصلة.