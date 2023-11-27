سياسية
وزير الصحة الإتحادي المكلف يلتقي رئيس لجنة إزالة التلوث البيئي
إلتقى وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم اليوم بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان، الأمين العام للدفاع المدني بالإنابة اللواء شرطة يوسف الأمين، بحضور رئيس اللجنة الصحية اللوجستية، د. خليل محمد إبراهيم، مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الاغذية أ. عادل خليفة إسماعيل، مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف د.محي الدين حسن.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة تضع مسألة التلوث الناجم عن مخلفات الحرب في حسبانها أثناء التخطيط لجميع عملياتها وبشراكة مع كل الجهات ذات الصلة، لافتا إلى الحد من الآثار الناتجة عن التلوث والمحافظة على سلامة المواطنين، موضحا أن عمل اللجنة ينحصر في، الحد من المخاطر، التوعية بالمخاطر، المسح والتطهير، بالإضافة إلى سرعة الإستحابة والتدخل بعد إعلان إنتهاء الحرب، مطالباً بتحديد المعينات الخاصة بإزالة التلوث وإصحاح البيئة، لافتاً إلى ضرورة توزيع المهام مع الجهات ذات الصلة.
ودعا الوزير إلى ضرورة التنسيق مع المنظمات التي تعمل في إزالة التلوث ودفن الجثث، موضحاً أن من الإشكالات البيئية الكبيرة التي تفرزها الحروب بقاء الجثامين في العراء دون دفن مما يؤدي إلى تلوث بيئي يقود إلى إنتشار الأمراض والأوبئة إضافة لمخاطر المعادن الثقيلة كالرصاص مما يتسبب في التسمم والأمراض وكذلك المتفجرات المتوقعة من المخلفات وبقايا الاسلحة، وهذا يتطلب تنوير للمواطن قبل العودة بما يجب فعله والتعاون مع كل الجهات في ذلك.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد