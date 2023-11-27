والي الجزيرة يستلم مهامه بالولاية ويؤكد دعمه للقوات المسلحة





وصل الى ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة صباح اليوم الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة المكلف برفقه أمين عام حكومة ولاية سنار وعدد من أعضاء حكومة ولاية سنار وأعيان ورموز ولاية سنار حيث كان في إستقباله بقصر الضيافة الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة السابق وأعضاء لجنة أمن الولاية وعدد من القيادات التنفيذية والإدارات الأهلية ..

وأعلن الخير لدى مخاطبته مستقبليه أن الملف الأمني من أهم أولوياته فى هذه المرحلة مؤكداً دعمه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لدحر التمرد وقال: ليس لديه حاضة سياسية أو حزبية ولا إقصاء لأحد وأن الجزيرة قبيلته مشيراً لدور الجزيرة فى رفد البلاد بالمبدعين فى مجالات الرياضة والفن والثقافة مؤكدا إهتمامه بالفن والرياضة وقضايا المجتمع ..

ومن جانبه رحب والي الجزيرة السابق بالأستاذ الطاهر إبراهيم معدداً الإجراءات التي إتخذتها حكومة الولاية فى الفترة السابقة لمقابلة الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد متمنياً للوالي التوفيق والسداد ..

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