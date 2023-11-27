مركز السوداني يفرغ من إعداد كتب ومقررات الصف الثالث المتوسط





اعلن المركز القومي للمناهج والبحث التربوي- بخت الرضا الفراغ من إعداد كتب ومقررات الصف الثالث المتوسط ومراشد المعلمين لمقررات المرحلة المتوسطة وتسلميها لوزارة التربية والتعليم الاتحادية تمهيدا لطباعتها من قبل وزارة التربية بالسودان.

وحذر مدير عام المركز القومى للمناهج والبحث التربوي د. معاوية السر قشي في تعميم صحفي من مغبة تداول بعض الوسائط لنسخ من بعض المواد الدراسية ضمن منهج المتوسطة بصيغة ال (pdf).

واكد أنها غير نهائية وغير معتمدة كما دعا إلى عدم التعامل معها وأشار الى ان هذه المواد توجد على صفحاتها العلامة المائية بإعتبارها غير مكتملة في صورتها النهائية.