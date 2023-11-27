مثقفو الفاشر يؤكدون استعدادهم لنشر ثقافة السلام





أكد رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بولاية شمال دارفور، دكتور زكريا آدم الرشيد، أهمية دور الثقافة والإعلام في توعية المجتمعات بمخاطر بث خطب الكراهية وعدم تقبل الآخر .

جاء ذلك لدى مخاطبة فاتحة أعمال ورشة دور الجماعات الثقافية في نشر ثقافة السلام، ومحاربة خطاب الكراهية والتي نظمتها منظمة السلام المتحد مكتب شمال دارفور بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام، اليوم بالمجمع الثقافي بالفاشر لعشرين دارس من منتسبي الروابط والجمعيات الثقافية.

واعتبر الورشة منهجآ لتدريب منتسبي الروابط الثقافية وتمكينهم من التواصل مع المنظمات الأممية من أجل تنفيذ مشروعات السلام الاجتماعي عبر بوابة الثقافة.

من جانبهم استعرض ممثلو المجموعات الثقافية، المسببات المحفزة في نشر خطاب الكراهية والمتمثلة في سياسات الأنظمة الحاكمة، وطرق معالجتها لقضايا التهميش، بجانب شعور المجتمعات بالظلم وعدم الإنصاف، علاوة على ضعف أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تربية أفراد المجتمع على قيم تقبل الآخر.

وأشاروا إلى أن خطاب الكراهية يحركه بعض المثقفون أنفسهم من خلال تفكيك المجتمعات لتحقيق بعض الأجندات الخاصة بهم.