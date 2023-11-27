الميرغني يؤكد دعمه لقيام جامعة سوار الدهب بالولاية الشمالية





أكد السيد جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الاصل دعمه لقيام جامعة المشير سوار الدهب بالولاية الشمالية بمنطقة الغابة محلية الدبة.

جاء ذلك خلال لقائه وفد منظمة سوار الدهب الخيرية بالقاهرة امس بقيادة صالح سوار الدهب وحضور الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل معتز الفحل والمستشار حاتم السر والنور سوار الدهب والاستاذ مضر سوار الدهب والاستاذ الفاتح صالح ادريس المشرف العام لقيام الجامعة.

وقال الاستاذ الفاتح في تصريح لـ(سونا) إنه تم خلال اللقاء تقديم شرح وافي عن مشروع الجامعة المزمع انشاؤها والخطوات التي تمت، واهداف قيام الجامعة الغير ربحية لاهل السودان عامة.

وابان بأن الجامعة ستشمل كل التخصصات العلمية والادبية التي تعود بالنفع العام مؤكدا بأن منظمة سوار الدهب الخيرية هي الحاضنة والمنفذة لها .