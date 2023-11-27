سياسية
بالصور.. مرور محلية شندي يستنفر منسوبيه مع انطلاقة العام الدراسي
قامت شرطة مرور محلية شندي وانطلاقاً من مسئولياتها تجاه المجتمع باستنفار جميع القوة التابعة لها للعمل على انسياب الحركة المرورية وتأمين دخول وخروج التلاميذ من وإلى مدارس المحلية.
وقال المقدم شرطة / حبيب ربيع مدير مرور محلية شندي إن منسوبيه يواصلون العمل تجنباً لوقوع أية حوادث مع انطلاقة العام الدراسي.
وأكد أن إدارته في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الكثافة المرورية التي تشهدها شوارع وتقاطعات مدينة شندي من خلال الانتشار الواسع والفعال للقوة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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