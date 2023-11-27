سياسية
هيومن رايتس ووتش: الدعم السريع ارتكب حملة منظمة من الفظائع ضد المدنيين من إثنية المساليت
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن أحدث موجة من عمليات القتل العرقي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور تحمل سمات حملة منظمة من الفظائع ضد المدنيين من إثنية المساليت.
– على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وإيقاد والحكومات المعنية الأخرى فرض عقوبات محددة الهدف على عبد الرحيم دقلو وعبد الرحمن جمعة، اللذين يفترض أنهما أكبر قائدين لقوات الدعم السريع كانا موجودين أثناء هجمات أردمتا.
– على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وإيقاد، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، والحكومات المعنية الأخرى معاقبة قائد قوات الدعم السريع حميدتي على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادته.
الشرق للأخبار
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد