الفريق حمادة عبد العظيم حمادة، عضو المجلس العسكرى الانتقالي 1985 يوجّه رسالة إلى الجيش

وجه الفريق حمادة عبد العظيم حمادة، عضو المجلس العسكرى الانتقالي 1985 رسالة إلى الجيش السوداني وقادته، قال فيها:
– أنتم أبناء القوات المسلحة السودانية المنوط بكم حماية السودان من جميع الأخطار الخارجية وجميع الأخطار الوجودية
– عبر تاريخ السودان الحديث كلما ابتعد الجيش عن ممارسة السياسة صار أقوى.
– وجود القوات المسلحة في السياسة يعني حماية خيارات المواطن وقبله حماية الدستور والقانون.
– يجب تفريغ المدن من المعسكرات والمنشآت العسكرية لضمان خصوصيتها وعدم تعريض المدنيين للخطر من التواجد قربها.
الشرق للأخبار
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد