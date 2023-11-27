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الفريق حمادة عبد العظيم حمادة، عضو المجلس العسكرى الانتقالي 1985 يوجّه رسالة إلى الجيش

2023/11/27
صقر
الجيش السوداني

وجه الفريق حمادة عبد العظيم حمادة، عضو المجلس العسكرى الانتقالي 1985 رسالة إلى الجيش السوداني وقادته، قال فيها:
– أنتم أبناء القوات المسلحة السودانية المنوط بكم حماية السودان من جميع الأخطار الخارجية وجميع الأخطار الوجودية
– عبر تاريخ السودان الحديث كلما ابتعد الجيش عن ممارسة السياسة صار أقوى.
– وجود القوات المسلحة في السياسة يعني حماية خيارات المواطن وقبله حماية الدستور والقانون.
– يجب تفريغ المدن من المعسكرات والمنشآت العسكرية لضمان خصوصيتها وعدم تعريض المدنيين للخطر من التواجد قربها.
الشرق للأخبار

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