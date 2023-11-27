خبير إستراتيجي يكشف حال مليشيا الدعم السريع في الخرطوم





قال الخبير الإستراتيجي الفاتح عثمان إن قمة الإيغاد الطارئة تأتي وقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر أهمها عودة العلاقات بين البرهان ورئيسي كينيا وإثيوبيا إلى طبيعتهما واتفاق دول الإيغاد على اتفاقية سلام يتم بموجبها وقف إطلاق النار وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين ومن الأعيان المدنية وتجميعهم في معسكرات خارج المدن .

وأكد عثمان ل”لايف ميديا” أن قوات الدعم السريع باتت تعرف جيداً انها ممنوعة من دخول الفاشر والسيطرة على كامل دارفور لأن القبائل غير العربية باتت لا تثق فيها بسبب الفظائع التي ارتكبتها في الجنينة واردمتا وأم كدادة وزالنجي ونيالا.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تتعرض لضغط كبير في الخرطوم عامة وفي أمدرمان خاصة وباتت قواتها محاصرة في الخرطوم وشرق النيل بعد أحداث جِسري شمبات وجبل أولياء.

واوضح أن الجيش متجه لكسب الحرب مهما طال زمنها مع تدفق السلاح والرجال للجيش السوداني.

وذكر أن الحكومة السودانية تعاني بشدة من الآثار الإقتصادية الكارثية للحرب ومن مخاطر تمزق الدولة لهذا يصعب عليها تجاهل نداءات السلام.

خاص: لايف ميديا