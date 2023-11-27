مجموعة جياد للصناعات الهندسية تطرح خدماتها للقطاع الصحي بنهر النيل





ثمن الدكتور احمد علي وهب وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل اسهامات مجموعة جياد للصناعات الهندسية في توطين الطاقة الصناعية وتقديم خدماتها في دفع عجلة التنمية بولاية نهر النيل.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة الوزارة بعطبرة وفد مجموعة جياد الباشمهندس مالك العوض عثمان والاستاذة دعاء محمد من ادارة التسويق بمجموعة جياد للصناعات الهندسية.

واستعرض وهب المشاكل والمعوقات التي تعترض اسطول المحركات بوزارته، لافتا الى ان ملف انظمة العمل الهندسي للعربات بالمؤسسات الحكومية يعتبر من اكثر الملفات تعقيدا مما يوثر في تسير دولاب العمل بالمؤسسات الخدمية.

واشاد بالمبادرة التي طرحتها مجموعة جياد في تقديم خدمات تسهم في ترقية عمليات الصيانة والتشغيل للعربات مؤكدا على تقديم كافة المطلوبات لانجاح تلك الشراكة بينهم ومجموعة جياد.

وأوضح الباشمهندس مالك العوض عثمان من ادارة التسويق بمجموعة جياد ان الهدف من الزيارة هو طرح خدمات المجموعة لصيانة السيارات وتوسيع الشراكة مع القطاع الصحي من خلال عدد من المجالات التي تقدمها المجموعة من بينها المعدات والاجهزة الطبية واسرة العناية المكثفة وغسيل الكلي والمحاليل الوريدية بالإضافة الى آليات نقل وتدوير النفايات.

واعلن عن تقديم المجموعة فحص مجاني لكل العربات بالوزارة بالإضافة الى تكملة عمليات الصيانة والاسبيرات باسعار زهيدة تساعد في تقديم خدمة للقطاع الصحي بالولاية.