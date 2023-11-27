غازي صلاح الدين:عندما ينتصر الجيش في المعركة القائمة، وهو سينتصر بإذن الله (..)





غازي صلاح الدين في تغريدة:الظرف الراهن يتطلب نهج قيادة ليس بالطريقة القائمة الأن

*بسم الله الرحمن الرحيم

عندما ينتصر الجيش في المعركة القائمة، وهو سينتصر بإذن الله من قراءة معطيات الواقع، ستكون المهام المتبقية أعقد وأصعب من ما مضى. وبالتالي أنت تحتاج هنا الى إرادة وطنية أشمل وأجمع في ظل عمليات ما تزال تمضي لتفكيك السودان من الداخل ومن الخارج، وبالتالي فإن الوعي بهذه المسألة يتطلب إيجاد نهج قيادة ليس بالطريقة القائمة الآن.

الواقع الآن يحتاج الى آلية ومنهجية سياسية مختلفة، والوعي بهذا التحدي ضروري جداً من أجل أن نمضي إلى الأمام متكاتفين.

د.غازي صلاح الدين العتباني

٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣*