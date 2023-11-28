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شاهد بالفيديو: مصري يفاجئ كفيله السعودي ويهديه جبنة قديمة بها دود

2023/11/28

أظهر مقطع فيديو شاب مصري يهدي كفيله السعودي علبة بداخلها جبنة قديمة مخزنة منذ 6 سنوات “مش” قادمة من بلاده.
وقال الشاب في الفيديو: بص يا عم محمد أوصيت إسلام يجيب جبنة “مش” بدود. ثم عرضها عليه وأشار إلى وجود الدود بداخلها.
وكان ردة فعل كفيله بأن قال له: رجع رجع هذه آخرتها! فرد المصري: تأكلها قبل ما الدود يأكلك، فرد الكفيل الدود اللي يأكلك جايبلي جبنة ريحتها طبخت رأسي وكلها دود اعتبر خروجك نهائي.

 

 

 

 

المرصد

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