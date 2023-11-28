افتتاح كبري خليوة الشرقى في الخامس عشرمن ديسمبرالمقبل





أعلن الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد والي نهرالنيل عزم حكومته لافتتاح كبري خليوة الشرقي منتصف الشهر المقبل بعد الفراغ من كافة الاعمال الهندسية المرتبطة بالكبري لضمان الكفاءة المطلوبة.

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بالكبري اليوم رافقه خلال الزيارة المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية ولجنة أمن الولاية والادارات المتخصصة بالوزارة.

وأشاد الوالي بجهود وزارة البنى التحتية وشركة بنود الهندسية المنفذة للمشروع .

فيما أكد المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية أن العمليات الهندسية تستغرق خمسة عشر يوما لتنفيذها مشيدا بجهود الشركة المنفذة وصبر وتفهم إنسان الولاية مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد تحريك عددا من مشروعات التنمية بالولاية على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد.

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