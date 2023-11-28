الجكومي: حمدوك لا يستطيع دخول السودان ناهيك عن يونيتامس





قال رئيس الجبهة الثورية محمد سيد أحمد الجكومي أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لا يستطيع دخول السودان ناهيك عن يونيتامس، وأضاف عمالته جعلته يطلب يونيتامس مسبقاً و هي التي تسببت في الحرب بفرضها الاتفاق الإطاري.

وقال الجكومي في تصريحات صحفية إن حمدوك مازال غارقاً في العمالة عبداً ذليلاً لأسياده الذين أتوا به لسدة الحكم لتمزيق وتفتيت السودان وظل ينفذ برنامجهم بحذافيره وهو المسئول الأول عن فشل الثورة السودانية التي ناضلنا من أجلها.

وتابع :حمدوك الذي سقط في الدخول لإحدى المنظمات الأفريقية قبل أن يكون وزيراً لمالية الإنقاذ قبل رفضه لها لم يكن جديراً برئاسة الوزراء لثورة شعبية عظيمة لم يشارك في صناعتها ولو بالمشاركة في مظاهرة واحدة مؤكداً بأن يونيتامس التي طردت بواسطة الشعب السوداني لن يستطيع حمدوك البريطاني الجنسية ومن شايعه من أحزاب قحت الصفرية والعدمية الزراع السياسي للمليشيا المتمردة أن يعيدوها للسودان، وقال :دعك ياحمدوك من يونيتامس هل تستطيع أنت ورموز الفشل السياسي من مجموعة قحت الساقطة أن تعودوا للسودان نحن ننتظر ذلك.

متابعات : لايف ميديا