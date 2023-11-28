🔴 فيديو.. ياسر العطا: الإمارات تحب الخراب وتمشي خطى الشر





مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ركن ياسر العطا: كانت المعلومات ترد إلينا من جهاز المخابرات العامة والمخابرات العسكرية ومن الخارجية الدبلوماسية بأن دولة الإمارات تقدم طائرات دعماً للمليشيا المتمردة عبر مطار يوغندا وعبر أفريقيا الوسطى إبان سيطرة فاغنر على أفريقيا الوسطى ثم انتقلت لتقديم الدعم للتمرد عبر مطار أم جرس التشادي.

ياسر العطا :الإمارات تدعم الجنجويد عبر مطارات ام حرس وعنتبي وأفريقيا الوسطى

العطا :الإمارات دولة( مافيا)

العطا :الإمارات تحب الخراب وتمشي خطى الشر

العطا :الإمارات دولة( مافيا)

العطا :تسلمنا القوة المميتة والخفية وشاهدتم ملامح منها امس واليوم