🔴 فيديو: ياسر العطا: سنبدأ الزحف في كل الاتجاهات لتحرير الخرطوم
عضو السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا من وادي سيدنا العسكرية :
– الدولة السودانية لن تنهار والقيادة العامة وضعت خططا للوصول لكل الأهداف العملياتية ولدينا إمكانيات كبيرة لتحقيق الأهداف.
– القوات المسلحة قومية ولا قبيلة لها ولا تعرف الجهويات وهي قوات مهنية مستقلة لا علاقة لها بأي كيان أو حزب أو جماعة .
– المليشيا الإرهابية استعانت بالمرتزقة من عدة دول .
– الجيش السوداني امتص الصدمة الأولى واستطاع تحرير أكثر من ثلثي أمدرمان
– سنبدأ الزحف في كل الاتجاهات لتحرير الخرطوم.
– نؤكد على استمرار الاستنفار لكل الشعب للحاق بركب معركة الكرامة والمشاركة في حسم المليشيا الأجنبية.
– التحية لكل القوات النظامية ممثلة في جهاز المخابرات الوطني والاحتياطي المركزي التي وقفت بجانب القوات المسلحة في معركة الشعب ضد إنقلاب حميدتي .
– نشكر كل الدول التي وقفت مع السودان وشعبه خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية والجزائر والأردن وقطر وعمان والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب السودان .
– دولة الأمارات تمشي في خطى الشر رغما عن أن شعبها شقيق وتدعم المليشيا بإستمرار.
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